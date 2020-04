750 evrov nagrade, če se ne vrnejo domov na Ciper

»Ciper je bil zadnja država Evropske unije, v kateri so odkrili primer okužbe s koronavirusom. To se je zgodilo 9. marca, do danes (včeraj, op.av.) je bilo okuženih 230 ljudi, smrtnih žrtev pa je bilo doslej sedem, « pravi Evros Alexandrou, arhitekt in častni konzul Slovenije v otoški državi, ki šteje 800 tisoč prebivalcev. Bolj kot epidemija Ciprčane skrbijo njene zelo hude posledice za turizem, ki je glavni gospodarski vir države. In prav turisti so menda na otok prinesli virus, čeprav sumijo, da je bil to lahko tudi Ciprčan, ki se je vrnil iz Italije, kdo ve.

»Med okuženimi je največ britanskih turistov, v bolnišnici v Pafosu je bil okužen tudi britanski zdravnik, zato so morali bolnišnico čez noč zapreti, kar je za Ciper velik udarec,« pravi Alexandrou, ki je v Ljubljani diplomiral iz arhitekture, doktoriral pa v sociologiji. Na otoku deluje pet bolnišnic, dve sta trenutno zaprti. Na Cipru ima Velika Britanija dve veliki vojaški oporišči (Akrotiri in Dhekelia). Ni znano, če je med vojaki kdo okužen in tudi če bi bil, bi najbrž pristojni tega ne sporočili. V oporiščih namreč veljajo britanski zakoni ne samo za vojaško osebje, temveč tudi za tam zaposlene ciprske državljane.

Ciper velja za pragmatično državo, zato je desnosredinska vlada ponudila 750 evrov ciprskim študentom v tujini, če bodo med velikonočnimi počitnicami ostali tam, kjer študirajo. Z množično vrnitvijo študentov se vlada namreč boji množične okužbe. Nekateri so denarno nagrado za tiste, ki se ne vračajo, ocenili za cinično in nečloveško odločitev, drugi pa za resno in pametno zamisel.

Vlada v Nikoziji je takoj po odkritju prvih okužb (takrat jih je bilo trideset) takoj zaprla Ciper za tujce, tako da na otok z ladjami in letali lahko pridejo le ciprski državljani in tujci, ki so tam zaposleni in imajo tam stalno ali začasno bivališče. »Omejitveni ukrepi, ki se v marsičem zgledujejo po drugih evropskih državah, so načeloma v redu, škoda le, da jih naša vlada spreminja iz dneva v dan, tako da so ljudje še kar zmedeni,« potoži Alexandrou. Na Cipru, kjer tujci (daleč največ je bogatih Rusov) uživajo zelo ugodno davčno zakonodajo, trenutno živi 35 slovenskih državljank in državljanov. »Nihče od njih ni doslej zaprosil za vrnitev v Slovenijo,« zaključuje Evros Alexandrou.