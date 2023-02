Alessandro Maran pravi, da bo podiral mit o tem, da je vsako stvar težko izpeljati

Desnosredinskega predsedniškega kandidata Massimiliana Fedrigo bo poleg kandidata leve sredine Massima Moretuzza na aprilskih deželnih volitvah v FJK izzval še Alessandro Maran, kandidat tretjega bloka, v katerem so moči strnili Živa Italija, Akcija, +Evropa, Futura in Evropski liberaldemokrati.

Maran, ki je bil v preteklosti med drugim član Demokratske stranke, nato pa je prestopil v listo Maria Montija, je svoj program predstavil včeraj v Trstu. Ob njem so bili Daniela Rossetti (Akcija), ki bo nosilka liste, Antonella Grim (Živa Italija), Roberto de Gioia (Futura) in Alessandra Ferluga (Evropski liberaldemokrati).

Kandidat za predsednika deželne vlade je pred poslušalci, teh je bilo okrog 30, večkrat povedal, da se je treba osredotočiti na mlade, ki so velik potencial. S konkretnimi odgovori na to, s čim bi jih spodbudil, da bodo ostali v naši regiji in delo iskali doma, ni postregel, se pa dobro zaveda, da bi bilo politiko treba graditi na tem. Kot je dejal, mladi nimajo le izjemnega potenciala, ampak so tudi gonilo napredka. Po njegovem s svojimi idejami in kreativnostjo prinašajo v družbo drugačne načine mišljenja in reševanja izzivov. Večkrat je tudi poudaril, da je v sedanjem času, ko prevladuje politična apatija, zelo težko prepričati volivce, naj gredo na volišča. On jih bo poskusil nagovoriti s svežimi idejami, ki so tiste, ki delajo razliko. Dotaknil se je tudi zdravstva v FJK, ki je po njegovem mnenju v slabem stanju, v Trstu pa bi poskušal enkrat za vselej podreti mit o tem, da je vsako stvar težko izpeljati.

O tem, zakaj je tretji blok prava izbira za tiste, ki bi radi Trst preobrazili iz spalnega v dinamično mesto, so spregovorili tržaški kandidati. Daniela Rossetti je kot nosilka liste dejala, da je tretji blok prava izbira za tiste, ki v življenju ne izbirajo samo med dvema alternativama. »Mi smo za pragmatičen pristop. Za ideale, ki so veljali nekoč,» je dejala. Po besedah Antonelle Grim je spremembe treba izvesti čim prej, saj je italijanska država predolgo časa statična. Zelo zgovoren je bil poraženec na zadnjih občinskih volitvah Roberto de Gioia, ki je opozoril, da potrebuje politika tretji blok, s katerim se lahko poistovetijo vsi tisti, ki želijo odprt dialog. »Desnica kategorično zavrača ideje levice in obratno. To je zastarel koncept političnega dela,» je prepričan izkušeni krajevni politik.

V prihodnjih dneh bo Maranov tretji blok zbiral podpise, ki jih potrebuje za nastop na deželnih volitvah. Jutri med 17. in 19.30 bodo aktivisti v Ul. San Nicolò 36, v petek ob isti uri na začetku Drevoreda 20. septembra, v soboto med 10. in 12.30 pa v Ul. San Lazzaro.