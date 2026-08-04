Barvni bloki slikarke Tanje Prušnik

V večnamenski dvorani krožka Krut v Ulici sv. Frančiška 20 se bo s svojimi deli predstavila koroška Slovenka, umetnica in arhitektka Tanja Prušnik. Odprtje razstave Colour Blockings III bo danes, torek, 4. avgusta, ob 18. uri. Ob avtorici bodo na odprtju nastopili tudi glasbenici Mira in Sara Gregorič ter pesnik in literarni zgodovinar Dominik Srienc, ki bodo predstavili letošnjo izvedbo čezmejnega srečanja umetnikov iz alpsko-jadranske regije Trivium - tri poti - drei wege.

Tanja Prušnik se je rodila leta 1971 v Volšperku. Po maturi na zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu je uspešno zaključila študij arhitekture na dunajski Tehniški univerzi. Od leta 1999 deluje kot samostojna umetnica in arhitektka ter kuratorka na Dunaju, Koroškem in v Sloveniji. Svoja dela je doslej predstavila na več kot 200 samostojnih in skupinskih razstavah vse do Južne Koreje in Japonske.

V zadnjih treh letih se Prušnik osredotoča skoraj izključno na temeljito raziskovanje barve in njenega odziva na različno pripravljene slikovne podlage - črne, bele ali popolnoma nepremazane površine iz naravnega lanu. V delih cikla Colour Blockings barva ne deluje kot simbol ali znak, temveč kot izkustveni pojav. Barvni bloki niso zaprte, statične enote, temveč dinamična abstraktna polja, ki se spreminjajo glede na gledalčev položaj, trajanje pogleda in svetlobne razmere.

Razstava Tanje Prušnik bo prihodnji teden na ogled do petka med 9. in 14. uro, nato pa spet od 24. avgusta do 25. septembra.