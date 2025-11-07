Ali lahko Instagram in TikTok rešita manjšinske jezike?

Lahko družbena omrežja rešijo manjšinske in regionalne jezike? - se je vprašala doktorska študentka in promotorka jezikoslovja Veronica Repetti (na Instagramu jo najdete z imenom @linguisticattiva). Glede tega obstajajo strokovni članki, je dejala, ki pa težko ostajajo v koraku s časom, saj so družbena omrežja okolje, ki se stalno spreminja, zato so ugotovitve članka iz leta 2021 že pošteno pasé. Več o tem je povedala na konferenci projekta Primis Plus v Trstu.

Vloga pri revitalizaciji

Repetti je pobrskala za profili, ki na družbenih omrežjih popularizirajo furlanščino ali narečje iz Veneta (slovenščino je pač »spregledala« ...) in ugotovila, da jih obstaja veliko, ki to počnejo na zelo različne načine. Od bolj institucionalnih mimo komičnih in glasbenih pa vse do tržno usmerjenih. Repetti, ki je ravnokar izdala knjigo Il giro del mondo in 80 lingue (V osemdesetih jezikih okoli sveta), meni, da sama družbena omrežja ne morejo rešiti nekega jezika, lahko pa odigrajo vlogo pri prizadevanjih za njihovo revitalizacijo.

»Predvsem pa lahko pomagajo izkoreniniti prepričanje, da v digitalizaciji ni prostora za lokalne jezike,« je zaključila.