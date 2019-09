Ali tudi Rosato pripravlja kovčke?

Demokratska stranka je na robu razkola, saj naj bi tokrat Matteo Renzi in somišljeniki resno razmišljali o odhodu. Kaplja čez rob naj bi bila porazdelitev mest v novi italijanski vladi, razhajanja in spori pa trajajo že nekaj časa. Renzi in njegovi po vsej dravi že ustanavljajo politične krožke, ki naj bi bili zametek nove sredinske stranke.

Ustanavljanje krožkov na državni ravni vodi tržaški poslanec Ettore Rosato, sicer podpredsednik poslanske zbornice. Če bo Renzi res ustanovil novo stranko, mu bo Rosato gotovo sledil in bo med njenimi najvidnejšimi predstavniki. Rosato se v zadnjih mesecih ukvarja predvsem z državno politiko in je zelo malo prisoten na tržaški ter deželni politični sceni. Politično zelo blizu Renziju je tudi senator z beneškimi družinskimi koreninami Tommaso Cerno, ki se je med prvimi parlamentarci DS - še pred padcem prve Contejeve vlade - opredelil in zavzel za politično zaveznitvo z Gibanjem 5 zvezd.