Andrea Massi se vrača v beli cirkus

Goričan Andrea Massi, ki je pred leti uspešno vodil ekipo svoje partnerice Tine Maze in jo pripeljal do velikih uspehov v alpskem smučanju, se po daljšem premoru vrača v beli cirkus. V pogovoru za Sportklub je razkril, da bo za tabor Andreje Slokar pripravil organizacijski načrt, prevzel vajeti v obdobju kondicijskih priprav in se občasno udeleževal tudi treningov na snegu.

Povedal je, da se je njegov položaj sicer spremenil, ker ima odgovornosti do delodajalca v italijanskem šolskem sistemu, univerzitetne obveznosti in družino, pri čemer ne more biti trener za 24 ur dnevno in sedem dni v tednu, toda z Andrejinim očetom sta imela zelo konkreten pogovor. O svojem konceptu je dejal, da ima znanstveno podlago, prepričan pa je, da ga je treba prilagoditi posameznim osebam. Andreja Slokar ima po njegovem vse potrebne komponente. Zagotovil je, da bodo delali stoodstotno, saj na polovičarstvo ni nikoli pristajal.

Andreja Slokar je zadnja slovenska slalomska zmagovalka v svetovnem pokalu. Šestinpetdesetletni Goričan ne izključuje možnosti, da bi ji občasno z nasveti na pomoč priskočila tudi Tina Maze, a dodaja, da glavni trener ostaja Boštjan Božič.