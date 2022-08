Anticiklon bo od nedelje za krajši čas delno popustil

Subtropski anticiklon se trenutno krepi, proti nam bo v prihodnjih dneh pritekal postopno še toplejši zrak. Od danes do nedelje bo povečini sončno in iz dneva v dan topleje. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem in na Pordenonskem presegale 35 stopinj Celzija, toplejše bodo tudi noči. Ob morju bo za kakšno stopinjo Celzija manj vroče.

Od nedelje bo anticiklon za kakšen dan delno popustil. Občasno bo pritekal nekoliko manj vroč in bolj vlažen atlantski zrak, ki bo mestoma ponekod nekoliko destabiliziral ozračje. Od ponedeljka do srede se bo povečala možnost za nevihte v gorah, obrobno bo kakšen nevihtni oblak lahko dosegel tudi ostale predele. Večjih količin padavin ne gre pričakovati kot tudi ne omembe vredne osvežitve. Temperatura se bo sicer znižala za kakšno stopinjo Celzija, kar pa bo komajda občutno, saj bodo najvišje dnevne vrednosti še vedno povečini nad 30 stopinjami Celzija.

V nadaljevanju prihodnjega tedna se bo anticiklon, kot kaže, spet okrepil. Po nekaterih izračunih naj bi ravno okrog velikega šmarna pritekal proti nam zelo vroč zrak in naj bi se dnevne temperature lahko ponekod približale 40 stopinjam Celzija.