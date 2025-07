Anticiklon bo vnovič klonil pred severnoatlantskim zrakom

Anticiklon bo v bližnji prihodnosti vse prej kot neomajen, na vreme pri nas bo občasno bolj ali manj vplival severnoatlantski zrak. Prvič se bo zlasti v gorah delno povečala nestanovitnost že danes v popoldanskih in večernih urah. V ponedeljek in v noči na petek pa bosta naše kraje dosegli hladni vremenski fronti. Prva, ponedeljkova, bo na vreme pri nas vplivala nekoliko bolj obrobno, druga, četrtkova, pa bo predvidoma izrazitejša.

V ponedeljek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Ozračje se bo delno prevetrilo. V torek se ozračje sprva še ne bo povsem umirilo, nato se bo vreme izboljšalo. Namerili bomo kakšno stopinjo Celzija manj, večjih osvežitev pa po vsej verjetnosti ne bo. V sredo bo povečini sončno in stanovitno.

Druga vremenska fronta bo naše kraje prešla v četrtek in v noči na petek, ob njenem prehodu bo nad severnim Sredozemljem nastalo ciklonsko območje. V četrtek čez dan bo že več oblačnosti in bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Padavine bodo, kot kaže, pogostejše in povečini obilnejše kot v ponedeljek. Zapihala bo burja, temperatura se bo spuščala.

V petek bo sprva še oblačno in deževno, nato se bo vreme postopno izboljšalo. Konec prihodnjega tedna bo povečini sončen, najvišje dnevne temperature bodo pod 30 stopinjami Celzija.