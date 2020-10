Aretirali Cecilio Marogna: z vatikanskim denarjem si je olepšala garderobo

Pripadniki finančne straže so v Milanu aretirali Cecilio Marogna, za katero kaže, da se je okoristila z denarjem iz vatikanske državne blagajne, od koder si je z zvijačo dala nakazati kar pol milijona evrov, ki naj bi bili namenjeni za dobrodelne namene. Polovico vsote pa je v resnici porabila za nakup luksuznih izdelkov.

Afera, o kateri smo poročali pred dnevi, je tako dobila novo poglavje. Po razkritju goljufivega ravnanja, za katerega so poskrbeli pri oddaji Le Iene, kjer so od anonimneža prejeli kuverto z dokazili o nečednih posluh Cecilie Margona, je Vatikan razpisal mednarodno tiralico zaradi poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. Finančni stražniki so 39-letno Sardinko izsledili v stanovanju v Milanu, kaže, da se je zatekla k nekemu prijatelju. Izročili jo bodo vatikanskim oblastem.

Razkritje goljufije je posledica afere nekdanjega škofa Angela Becciuja, ki je v mednarodni javnosti močno odjeknila, njega pa odnesla s položaja namestnika državnega sekretarja. Italijanski mediji so Cecilio Marogna že oklicali za »Becciujevo damo«: ženski je namreč vrata v državno blagajno Svetega Sedeža odprl ravno dokument, nekakšno potrdilo o zaupnem odnosu, ki ga je podpisal sam Becciu.

Marogna, ki se je izdajala za izvedenko za mednarodne teme, je od Vatikana na račun podjetja Logsic s sedežem v Ljubljani prejela 500.000 evrov: namenjeni naj bi bili humanitarnim dejavnostim. Polovico vsote pa je v resnici porabila za nakupovanje v prestižnih butikih: 12.000 evrov naj bi odštela za razkošen usnjeni fotelj znamke Frau, 8000 evrov v trgovini francoske modne hiše Chanel, 2200 evrov je potrošila pri Pradi, še »nekaj drobiža« – 1400 evrov – pa pri znamki Tod’s.