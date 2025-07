Aretirali trojico, ki je v trgovinah okradla več starejših oseb

Starejše žrtve, pretežno ženske, sta v trgovinah obkolili in nagovorili. Ko sta jih enkrat zamotili, sta jim iz torbic ali nahrbtnikov spretno ukradli denarnice. Gre za ženski oz. skupaj z moškim, ki je stal pred trgovino in ju nato odpeljal z avtomobilom, za trojico, ki je svoj nezakoniti posel opravljala v trgovinah in marketih. Izsledili so jo pordenonski policisti, potem ko jih je ovadila 79-letna žrtev, ki so jo oropali v marketu v kraju San Vito al Tagliamento. Policisti so ugotovili, da so okradli še najmanj štiri žrtve na Pordenonskem in Videmskem. Gre za državljane Bolgarije, ki so prispeli v Italijo z izposojenim avtomobilom in so se nato vračali v Bolgarijo. Dva člana tolpe so aretirali na letališču v kraju Orio al Serio, tretjega, ki so ga iskali po vsej Evropi, pa so aretirali v bližini tržaške postaje.