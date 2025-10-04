Arso in civilna zaščita iz FJK objavila vremensko opozorilo

Arso in civilna zaščita iz FJK so ob prehodu hladne vremenske fronte, ki bo naše kraje od severozahoda dosegla v drugem delu noči na nedeljo, objavila vremensko opozorilo. Arso med drugim na jugozahodu Slovenije in civilna zaščita iz FJK v tržaški pokrajini in v nižinah FJK v drugem delu noči na nedeljo in v nedeljo dopoldne opozarjata pred močnejšimi krajevnimi nalivi in močnim vetrom. Arsovo opozorilo je pretežno oranžno in občasno rumene barve. Tukaj povezava za detajle. Opozorilo civilne zaščite iz FJK je rumeno. Tukaj je povezava.

Arso je objavil oranžno opozorilo zaradi sneženja za severozahod Slovenije. Možnih bo od od 40 do 60 cm/24h, so zapisali.

V nedeljo popoldne se bo vreme izboljšalo in umirilo.