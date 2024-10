ARSO: Jesenske počitnice bodo suhe, izkoristite lepe dni!

Na širšem območju Alp, severnega Sredozemlja in severnega Balkana bo še vsaj teden dni vztrajalo suho jesensko vreme, je zapisal ARSO na družbenih omrežjih. Največ sonca lahko pričakujemo v gorah in ob morju, nižine v notranjosti pa bo ob jutrih in dopoldnevih marsikje prekrivala megla ali pa nizka oblačnost.

Do sobote 2.11. bodo jutranje temperature večinoma med 5 in 10, popoldanske pa med 15 in 20, na Primorskem lahko ponekod celo do 24 °C. Rože na grobovih bodo torej varne pred pozebo, sporoča ARSO.

Hladna fronta, ki nas bo predvidoma oplazila v noči na nedeljo, nam padavin ne bo prinesla, bo pa za njo k nam pritekal nekoliko hladnejši zrak, so še zapisali. Tako bodo jutranje temperature od nedelje naprej večinoma med 0 in 5, popoldanske pa med 10 in 15 °C. Na Primorskem bo spet nekaj stopinj topleje.

»V celotnem obdobju jesenskih počitnic bo torej vreme prijazno, vremenska opozorila ne bodo potrebna. Izkoristite lepe dni,« zaključuje ARSO.