Na Hrvaškem danes ponekod brez dizla

Nekatere bencinske črpalke na Hrvaškem, tudi v prestolnici, so danes ostale brez dizelskega goriva. Dizla primanjkuje zaradi povečanega povpraševanja pred današnjo podražitvijo pogonskih goriv. Podražitev je namreč že v ponedeljek naznanila hrvaška vlada, kar je številne pognalo na bencinske servise.

Na nekaterih bencinskih črpalkah v Zagrebu so danes razobešena obvestila, da nimajo dizelskega goriva. Podobno je po pisanju medijev tudi drugod po državi. Številni vozniki so se odločili, da gorivo natočijo dan pred podražitvijo.

Zaradi povečanega povpraševanja so v ponedeljek na bencinskih servisih nastajale kolone vozil, nekateri pa so točili gorivo tudi za zalogo.

Cena 95-oktanskega bencina na Hrvaškem je od danes 1,62 evra za liter, dizla pa 1,73 evra za liter.