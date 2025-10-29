Arso opozarja pred vetrom in izdatnejšimi padavinami

Arso je za jutri (četrtek) za jugozahod in severozahod Slovenije ter za severovzhod države objavil rumeno opozorilo. Na jugozahodu ves dan opozarja pred možnostjo izdatnejših padavin. V 24 urah bi lahko padlo od 25 do 50 milimetrov dežja, piše v opozorilu. Veter pa bo do 12. ure lahko dosegal hitrosti od 70 do 85 kilometrov na uro. Na severozahodu Slovenije ves dan opozarja pred možnostjo izdatnejših padavin. Padlo bi lahko od 40 do 70 milimetrov dežja na kvadratni meter, so zapisali.

Na severovzhodu Slovenije pa jutri do 11. ure opozarjajo pred okrepljenim vetrom, ki bo lahko dosegal hitrosti od 50 do 70 kilometrov na uro.