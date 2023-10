Arso: Po izraziti hladni fronti v prihodnjem tednu začetek kurilne sezone

V soboto bo območje Alp še pod vplivom toplega jugozahodnega vetra. V nedeljo se bo dokaj izrazita hladna fronta iznad srednje Evrope pomaknila tudi nad naše kraje, je danes zapisal Arso. Nad severnim Sredozemljem bo nastalo ciklonsko območje, ki se bo v naslednjem tednu vedno znova obnavljalo. Od severovzhoda bo k nam dotekal občutno hladnejši zrak, opozarjajo.

V soboto bo v zahodnih krajih pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja, drugod po Sloveniji bo še povečini sončno in toplo. V nedeljo bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo v noči na ponedeljek predvidoma spustila do okoli 1500 m nad morjem. V ponedeljek bodo padavine prehodno ponehale, od torka do četrtka pa se bo njihova verjetnost znova povečala. Hladno bo, jutranje temperature bodo okoli 5, najvišje dnevne pa okoli 10 °C. Na Primorskem bo pihala burja. V prihodnjem tednu se bo torej začela letošnja kurilna sezona, ugotavlja Arso.