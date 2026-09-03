Arso rumeno opozorilo za Primorsko podaljšal do torka

Arso je rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur, o katerem smo poročali včeraj, za Primorsko podaljšal do torka.

Nad Sredozemljem se krepi subtropski greben, od jugozahoda bo proti nam pritekal za ta čas zelo topel zrak. Toplotna obremenitev se bo občasno povečala, ponekod bo tudi soparno.

Arso je že včeraj za petek in soboto za jugozahodno, jugovzhodno in osrednjo Slovenijo objavil rumeno opozorilo, v petek tudi za severovzhod, s katerim zlasti v popoldanskih urah opozarja pred visokimi temperaturami. V soboto opozarja tudi na nevihte na severozahodu in severovzhodu Slovenije.

Danes je Arso rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur za jugozahod Slovenije podaljšal še na ponedeljkovo in torkovo popoldne.

V sredo bo, kot kaže, naše kraje, dosegla hladna vremenska fronta in bo vročina popustila.