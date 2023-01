Arso: v ponedeljek obilno sneženje do nižin

To zimo so se doslej ciklonska območja precej uspešno izogibala severnemu Sredozemlju. To se bo povsem spremenilo v prihodnjem tednu, je zapisal Arso na družbenih omrežjih.

Že v noči na ponedeljek 16.1. bo na Genovskim zalivom nastal ciklon, ki se bo proti jutru prek severne Italije hitro pomaknil nad severni Jadran. Padavine bodo Slovenijo zajele že v prvem delu noči, sredi noči pa bo od severovzhoda k nam začel pritekali v spodnjih zračnih plasteh občutno hladnejši zrak. K spuščanju meje sneženja bodo prispevale tudi intenzivne padavine, sporočajo.

»V notranjosti Slovenije tako v drugem delu noči na ponedeljek in v ponedeljek zjutraj pričakujemo najbolj izdatno sneženje v tej zimi do sedaj. V manj kot 12 urah bo predvidoma v krajih z nadmorsko višino nad okoli 500 m zapadlo od 15 do 30 cm, po nižinah osrednje Slovenije od 10 do 20 cm, po nižinah vzhodne Slovenije pa od 5 do 10 cm razmeroma južnega snega. Z izjemo nižinskega dela Primorske, bodo torej vozne razmere po Sloveniji v ponedeljek zjutraj izrazito zimske,« opozarja Arso.

V gorah se bo v prihodnjem tednu marsikje nabralo tudi več kot pol metra novozapadlega snega, kar bo povečalo nevarnost proženja snežnih plazov, bo pa to dobro za snežne zaloge in tudi za bližajoče se zimske počitnice, so zapisali na Arsu.

V noči na ponedeljek se bo meja sneženja spuščala in ni izključeno, dodajamo, da bo snežilo tudi na Kraški planoti in na Goriškem, je razvidno iz Arsovih izračunov, ki jih je objavil na družbenih omrežjih. Termin je sicer še nekoliko oddaljen, ta pa je trenutno najverjetnejša vremenska evolucija.