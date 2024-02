Arso vremensko opozorilo zaostril in podaljšal

Arso je rumeno vremensko opozorilo, ki ga je v preteklih dneh objavil za petek in soboto, danes še zaostril in podaljšal. Za zahodne predele Slovenije (ki mejijo s FJK) bo veljalo še v nedeljo ves dan, za severozahodne predele pa tudi v ponedeljek.

Arso danes v celotni Sloveniji opozarja pred okrepljenim vetrom, ki bo lahko dosegal hitrost od 50 do 70 kilometrov na uro, na zahodu tudi pred izdatnejšimi padavinami, v severozahodnih goratih predelih pa pred znatno nevarnostjo snežnih plazov.

Za jutri (soboto) razen za osrednje predele Slovenije in za jugovzhod opozarja pred vetrom, ki bo lahko dosegal hitrost od 50 do 70 kilometrov na uro, na jugozahodu tudi pred izdatnejšimi padavinami in povišanim plimovanjem ali valovanjem morja. V severozahodnih goratih predelih pa opozarja pred močnejšimi padavinami in znatno nevarnostjo snežnih plazov.

V nedeljo v jugozahodnih predelih opozarja pred izdatnejšimi padavinami, v severozahodnih goratih predelih pa pred močnejšimi padavinami in znatno nevarnostjo snežnih plazov.

V ponedeljek rumeno opozorilo velja le za severozahodne gorate predele zaradi znatne nevarnosti snežnih plazov.