Arso vso Slovenijo opozarja pred nevarnostjo poledice

Ponoči bo oblačno, predvsem v zahodni polovici države bodo rahle padavine, je zapisal Arso. V notranjosti Slovenije bo možna poledica. Najnižje temperature bodo od -3 do -1, na Primorskem okoli 6 °C.

Rumeno opozorilo so objavili za celotno Slovenijo, in sicer od polnoči danes do 10. ure jutri zjutraj, le na severovzhodu države do 8. ure.

Jutri bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu bo še občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 5, na Primorskem do 11 °C, so že zapisali.