Arso zaradi prihajajoče vročine za Primorsko objavil oranžno opozorilo

Arso je zaradi prihajajoče vročine za Primorsko za nedeljo in ponedeljek od 9. oz. 10. do 21. ure objavil oranžno opozorilo, pred tem za soboto pa od 11. do 20. ure rumeno opozorilo. »Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije,« opozarjajo za nedeljo in ponedeljek. »Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite,« so med drugim zapisali.

Naše kraje bo z okrepitvijo subtropskega anticiklona v soboto dosegel severnoafriški zrak. Več dni bo prevladovalo sončno vreme. Po zdajšnjih izračunih kaže, da bo najtopleje od nedelje do srede. Ponekod bi lahko padel letošnji temperaturni rekord. Najvišje dnevne temperature bodo v nedeljo ob šibki burji na Goriškem lahko do okrog 38 stopinj Celzija, na Kraški planoti in ob morju do okrog 36 stopinj Celzija. Na goriškem letališču je letos meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa letos namerila najvišjo dnevno temperaturo 36,9 stopinje Celzija, in sicer 4. julija, v Zgoniku 36 stopinj Celzija, 2. julija, in v Trstu ob morju 34,1 stopinje Celzija, prav tako 2. julija.

Vroče bo zlasti podnevi, noči pa bodo povečini rahlo bolj sveže kot v junijskem vročinskem valu.