Arsovo petdnevno rumeno opozorilo

Naši kraji bodo ves teden pod udarom vlažnih jugozahodnih tokov, prevladovalo bo oblačno in deževno vreme, pojavljale pa se bodo tudi plohe in nevihte, med njimi lahko močnejše. Arso je objavil rumeno opozorilo do vključno petka pred obilnejšimi količinami padavin in močnejšimi nevihtami.

Manjše vmesno premirje z nekoliko bolj umirjenim vremenom je predvidoma pričakovati v sredo, ko bo, kot kaže, najmanj padavin, ponekod morda tudi ne bo deževalo. Ostali dnevi bodo v glavnem mokri z vmesno spremenljivostjo. Val jugozahodnega vremena se bo zaključil predvidoma v soboto zvečer ali v nedeljo, ko se bo začel krepiti anticiklon. V prihodnjem tednu pa bo vreme bolj suho in nekoliko toplejše.

Danes popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami.

Jutri bo na vreme pri nas vplivala vremenska fronta, pravladovalo bo oblačno vreme s padavinami, deloma plohami in nevihtami. Popoldne ali zvečer se bo vreme ponekod postopno izboljšalo.

V sredo bo delno jasno do spremenljivo z manjšo možnostjo padavin.

V četrtek in petek ter sprva še v soboto bo povečini oblačno in deževno