Nogometaši Triestine dobili nasprotnike v D-ligi

V prihajajoči sezoni bo Triestina nastopala v skupini C nogometne D-lige. Njeni nasprotniki bodo: Bassano Virtus, Brian Lignano, Calvi Noale, Campodarsego, Cjarlins Muzane, Conegliano, Este, Lavarian Mortean Esperia, LegnanoSalus, Luparense, Maia Alta Obermais, Mestre, Sandonà, Schio, Union Clodiense e Unione La Rocca Altavilla in Virtus Bolzano. Prvenstvo se bo začelo v nedeljo, 6. septembra. Žreb koledarja bo opravljen naknadno.

Pred tem bo tržaška ekipa v italijanskem pokalu debitirala v nedeljo, 23. maja, ko bo gostovala pri moštvu Lavarian Mortean Esperia. Ekipa, ki bo napredovala se bo teden dni kasneje (v nedeljo, 30. avgusta) v gosteh pomerila z moštvom Brian Lignano.