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Nogomet

Nogometaši Triestine dobili nasprotnike v D-ligi

Prvenstvo se bo začelo 6. septembra, še pred tem bo tržaška enajsterica igrala v italijanskem pokalu

Spletno uredništvo |
Trst |
6. avg. 2026 | 20:25
    Nogometaši Triestine dobili nasprotnike v D-ligi
    Nogometaši Triestine že trenirajo pod vodstvom novega trenerja Gaetana Fontane (FB/TRIESTINA1918)
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V prihajajoči sezoni bo Triestina nastopala v skupini C nogometne D-lige. Njeni nasprotniki bodo: Bassano Virtus, Brian Lignano, Calvi Noale, Campodarsego, Cjarlins Muzane, Conegliano, Este, Lavarian Mortean Esperia, LegnanoSalus, Luparense, Maia Alta Obermais, Mestre, Sandonà, Schio, Union Clodiense e Unione La Rocca Altavilla in Virtus Bolzano. Prvenstvo se bo začelo v nedeljo, 6. septembra. Žreb koledarja bo opravljen naknadno.

Pred tem bo tržaška ekipa v italijanskem pokalu debitirala v nedeljo, 23. maja, ko bo gostovala pri moštvu Lavarian Mortean Esperia. Ekipa, ki bo napredovala se bo teden dni kasneje (v nedeljo, 30. avgusta) v gosteh pomerila z moštvom Brian Lignano.

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