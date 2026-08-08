»Te dni velja oranžno opozorilo, zato prekinitev dela ni nujna«

V Trstu in drugih mestih te dni vladajo skoraj neznosne razmere. Temperature že več dni presegajo 35 stopinj Celzija, zaradi visoke zračne vlage pa je občutek vročine še precej višji. Kot da ekstremna vročina ne bi bila dovolj, je tržaška občina prebivalce opozorila še na povišane koncentracije ozona v zraku.Sopara duši mesto že od zgodnjih jutranjih ur, opoldne pa je že kratek sprehod po ulicah neznosen. Še težje je tistim, ki morajo osem ur ali več delati na prostem.

Kljub temu je na vseh večjih gradbiščih po mestu delovni utrip skoraj nespremenjen. Žerjavi se vrtijo, bagri kopljejo, delavci betonirajo, polagajo instalacije in asfaltirajo. Le redki imajo na glavi pokrivalo ali drugo zaščito pred soncem. O razmerah na gradbiščih skoraj nihče ne želi govoriti. Delavci se novinarjem večinoma izognejo ali odgovor prepustijo nadrejenim. Tudi teh ni lahko dobiti. Le na gradbišču na Trgu sv. Antona nam je vodja del namenil nekaj besed. Na vprašanje, kako se spopadajo z vročinskim valom, je kratko odgovoril: »Te dni velja oranžno vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami, zato prekinitev dela ni nujna.« Ko smo ga vprašali, ali so razmišljali o začetku del že ob peti uri zjutraj, ko so temperature znosnejše, pa je pojasnil: »To ni mogoče, ker občinski pravilnik pred sedmo uro ne dovoljuje del, ki bi motila spanec stanovalcev.«

Njegov odgovor razkriva protislovje, na katerega opozarjajo tudi sindikati. Deželni predsednik Massimiliano Fedriga je 15. junija podpisal odredbo, ki je začela veljati dan kasneje in bo veljala do 15. septembra. Ta prepoveduje delo na neposrednem soncu med 12.30 in 16. uro v gradbeništvu, kamnolomih ter kmetijstvu in cvetličarstvu, vendar le v dneh, ko sistem Worklimate za posamezno območje napove visoko stopnjo tveganja. Toda na drugi strani številni občinski pravilniki še vedno prepovedujejo začetek hrupnih gradbenih del pred sedmo uro zjutraj. Čeprav deželna odredba občinam omogoča, da zaradi vročine prilagodijo čas izvajanja del, se to v praksi marsikje ni zgodilo. Kot vidimo, se predpisi sicer prilagajajo, vendar počasneje kot podnebje.