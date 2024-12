Asugi obsojen, ker so pacienta zdravili, čeprav tega ni hotel

Leta 2018 je 84-letnega Tržačana Claudia de’ Manzana prizadela možganska kap, zaradi katere je utrpel hude posledice na desni strani telesa in brez pomoči ni mogel samostojno jesti, piti ali govoriti. Takrat je zdravstvenemu osebju izrazil zavrnitev zdravstvene oskrbe, ki pa je ostala preslišana, saj so ga še naprej zdravili. Zaradi tega je bilo podjetje ASUGI obsojeno na izplačilo 25.000 evrov odškodnine zaradi kršenja pacientove pravice do zavrnitve zdravstvene oskrbe, so sporočili iz Društva Luca Coscioni, ki je podprlo Giovanno Augusto de’ Manzano, pacientovo hčer, v pravni bitki proti zdravstvenemu podjetju, v kateri je potomko pacienta zastopala odvetnica Silvia Piemontesi.

Marco Cappato in Filomena Gallo iz društva Coscioni pozivata predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrigo, naj se opraviči in si prizadeva, da se podobni primeri ne bi ponavljali.