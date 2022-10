Avditorij poimenovan po Alpijevi in Hrovatinu

V prostorih italijanskega ministrstva za zeleni prehod v Rimu so preteklega 6. oktobra tamkajšnji avditorij poimenovali po novinarki državne radiotelevizije RAI Ilarii Alpi in snemalcu Miranu Hrovatinu, ki sta bila 20. marca 1994 ubita v strelskem napadu v Mogadišu, medtem ko sta pripravljala reportažo o domnevni trgovini s strupenimi odpadki in orožjem. Tablo, ki krasi prostore avditorija, je odkril minister Roberto Cingolani, kar je posebej pozitivno ocenila slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc. Za Rojčevo je delo Alpijeve in Hrovatina zgled tega, kako je novinarstvo, če se z njim ukvarjaš skrbno in profesionalno, branik demokracije in zakonitosti. Obenem to dokazuje tudi, da je okolje danes bolj kot kdajkoli prej lakmusov papir naše odgovornosti do sedanjosti in prihodnosti, je prepričana Tatjana Rojc.