Avgusta še ne bo mogoče leteti iz Ronk v Rim

Letalska družba Alitalia je sporočila, da avgusta še ne bo vzpostavila povezave med Rimom in osrednjim letališčem Furlanije - Julijske krajine v Ronkah. V družbi navajajo, da je avgusta povpraševanje za lete med Rimom in Furlanijo - Julijsko krajino skromno, zaradi česar je povezava nerentabilna. Alitalia je zato družbo Aeroporto Friuli Venezia Giulia, ki upravlja letališče v Ronkah, zaprosilo za popust pri letaliških storitvah, kakršnega domnevno priznava tujim prevoznikom. A predlog ni bil uspešen.

Propad pogajanj odmeva tudi v politiki. Stranke vladne koalicije v Furlaniji - Julijski krajini (Liga, Forza Italia in Fratelli d’Italia) krivijo državno vlado in zlasti dve največji vladni partnerki Demokratsko stranko in Gibanje petih zvezd. Diego Moretti, deželni svetnik Demokratske stranke, pa meni, da krivdo nosi Alitalia. Tržaški odbor Demokratske stranke pa meni, da morata rešitev najti predsednik dežele Massimiliano Fedriga (Liga) in minister za gospodarski razvoj Stefano Patuanelli (Gibanje petih zvezd).

Lete med Rimom in Trstom so ukinili v začetku marca.