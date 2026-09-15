Avstrija podaljšuje nadzor na meji s Slovenijo še za pol leta

Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji s Slovenijo in tremi drugimi sosedami Češko, Slovaško in Madžarsko, je danes sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam. Kot ob tem še poudarjajo, si prizadevajo, da bi ukrepi povzročili čim manj motenj za potnike.

Avstrija je podaljšala nadzor na mejah s četverico držav za nadaljnjih šest mesecev, do marca 2027, potem ko se danes izteče veljavna ureditev nadzora na mejah z omenjenimi državami.

Kot je za avstrijsko tiskovno agencijo APA pojasnilo notranje ministrstvo, je cilj podaljšanja mejnega nadzora boj proti tihotapskim združbam in nadaljnje omejevanje nezakonitih migracij. Ukrepi so bili usklajeni s sosednjimi državami, so pojasnili.

"Evropski pakt o azilu krepi varovanje zunanjih meja EU. Vendar pa so dodatni ukrepi na avstrijskih mejah v tem trenutku še vedno potrebni," je dejal notranji minister Gerhard Karner.

Po ministrovih besedah bo poudarek na "celovitem in prilagodljivem varovanju obmejnega območja" namesto zgolj na stacionarnem nadzoru na določenih mejnih prehodih.

"Naš cilj ostaja nespremenjen: iz prometa izločiti tihotapce in kriminalce ter hkrati čim manj obremeniti dnevne potnike," je dejal Karner.

Avstrija je začasni nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015, na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih šest mesecev podaljšuje. Na mejnih prehodih s Češko in Slovaško pa mejni nadzor izvaja od jeseni 2023.

Zadnje šestmesečno podaljšanje je bilo decembra lani, 15. junija pa je Dunaj mejni nadzor s četverico držav podaljšal še za tri mesece.

Poleg Avstrije nadzor na notranjih mejah v schengenskem območju trenutno izvajajo tudi Nemčija, Nizozemska, Francija, Norveška, Švedska, Danska, Italija, Poljska in Španija. Slovenija je medtem junija odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023.