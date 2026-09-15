Iz Ronk se bo lahko letelo tudi v Prištino

Uprava ronškega letališča sporoča, da bo letalska družba Wizz Air od 19. decembra začela nuditi direktne povezave med Ronkami in Prištino. V zimskih mesecih bosta na voljo dva leta tedensko (torek in sobota), v poletnih pa trije (torek, četrtek in sobota).

Vozovnice so že na razpolago na spletni strani oziroma aplikaciji podjetja Wizz Air. Najcenejše vozovnice stanejo le 19,99 evra. Nova povezava znatno izboljšuje povezanost med severovzhodno Italijo in Balkanom, poudarjajo pri Wizz Air.

Priština bo tretja destinacija, s katero bo Wizz Air povezoval tržaško letališče, drugi dve sta Neapelj in Tirana. Od prvega leta v Ronke leta 2023 so letala Wizz Air v oziroma iz FJK ponesla več kot 200.000 potnikov.