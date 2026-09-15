V FJK prva letošnja žrtev virusa Zahodnega Nila

V bolnišnici v Pordenonu je danes umrl 68-letni moški iz kraja Pasiano, ki se je pred časom zaradi komarjevega pika okužil z virusom Zahodnega Nila, njegovo zdravstveno stanje pa se je v zadnjih dneh močno poslabšalo.

Gre za prvo uradno zabeleženo smrtno žrtev tega virusa v Furlaniji - Julijski krajini od začetka letošnjega leta, sicer je virus v naši deželi prisoten od leta 2012, prvo smrtno žrtev pa so zabeležili v letu 2018.

Smrt okuženega moškega je potrdilo Zdravstveno podjetje za Zahodno Furlanijo, ki je tudi ugotovilo povezavo z virusom Zahodnega Nila. Pri tem so začeli preverjati, katere zdravstvene ukrepe sprejeti na ozemlju, na katerem ugibajo, da je prišlo do okužbe.