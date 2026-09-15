Na pordenonskem knjižnem prazniku od Rushdieja do Rezije in Tavčarjeve lige NBA

Program letošnje izvedbe Praznika knjig in svobode Pordenonelegge, ki bo potekal od 16. do 20. septembra, je še bogatejši kot doslej. Z njim med drugim želijo opozoriti, da si bo Pordenon naslednje leto nadel naslov italijanske prestolnice kulture. Še posebej so ponosni, da se bo zaključnega dogodka prireditve Pordenonelegge udeležil predsednik republike Sergio Mattarella, ki je sicer v prejšnjih letih na organizatorje naslovil poslanico.

Tudi začetek knjižnega festivala bo zaznamovala velika osebnost, saj bo jutri, 16. septembra, v Pordenonu znani britansko-ameriški pisatelj indijskih korenin Salman Rushdie, ki je bil poleti 2022 tarča napada z nožem; preživel ga je, a ostal je slep na desno oko. Njegova knjiga oziroma izpovedni avtoportret, ki jo je navdihnil brutalni napad, je izšla tudi v slovenskem jeziku z naslovom Nož - Premišljevanja po poskusu umora.

V petih dneh, tako napoveduje organizator, Fundacija Pordenonelegge, se bo na prizoriščih zvrstilo 447 dogodkov, 60 bo krstnih predstavitev knjižnih novosti. Prisluhniti bo mogoče 694 avtorjem, ki bodo razvrščeni po interesnih področjih. Pordenonski festival se že dolgo ne posveča samo književnosti, čeprav med drugim sodi med najpomembnejše italijanske festivale poezije, temveč ima veliko tematskih sklopov - od aktualnosti preko ekonomije do športa. Letos so uvedli novo tematsko prizorišče, Dissenzio Arena (prostor za "zatirane glasove"), ponovno pa bo zaživela tudi Arena Evropa (posvečena aktualnim temam).

V poplavi uglednih tujih in italijanskih avtorjev - pogoj, ki ga postavljajo organizatorji, je objava knjige v italijanščini v zadnjem letu - je mogoče zaslediti tudi nekaj predstavitev krajevnih avtorjev oziroma izročil. Posebej velja opozoriti na četrtkov dogodek (17. septembra, ob 20. uri, v prostorih Trgovinske zbornice), na katerem bo Založništvo tržaškega tiska (ZTT) predstavilo publikacijo Fiabe della Resia: un patrimonio locale, un dialogo internazionale. Srečanje bo vodila urednica ZTT Martina Kafol, na njem pa bodo o pripovednem izročilu rezijanske doline spregovorili Roberto Dapit, Luigia Negro in Elisabetta Lippolis.

V okviru programa Europa poesia se bosta v petek, 18. septembra, ob 16. uri v Palači Gregoris predstavila slovenska pesnika Miljana Cunta in Jure Jakob. Že jutri, na prvi festivalski dan, se bosta z novima publikacijama predstavili tržaški založbi Vita Activa Nova in Vita Activa. V petek se bo festivala s svojo knjigo Una storia scomoda udeležil tržaški novinar Antonio Caiazza. V soboto bo svoj zadnji roman Lina e il sasso predstavil tržaški avtor Mauro Covacich, v nedeljo pa bosta dogodek Nekoč je bila NBA, zame številka ena sooblikovala novinarja Dan Peterson in Sergio Tavčar.