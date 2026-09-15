Senat izglasoval volilni zakon

Italijanski senat je danes izglasoval novi volilni zakon. Besedilo je podprlo 113 senatorjev desnosredinske vladne koalicije, proti je bilo 71 senatorjev levosredinske opozicije, medtem ko sta se predstavnika Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Meinhard Durnwalder in Julia Unterberger vzdržala. Zakon se zdaj vrača v poslansko zbornico, ki bo v naslednjih dneh obravnavala le spremembe, ki so jih vnesli senatorji. Pri obravnavi ni pričakovati presenečenj, morebitni padec volilnega zakona bi vsekakor povzročil vladno krizo in najbrž predčasne volitve.

Nova volilna zakonodaja uvaja proporcionalni sistem z nosilcem kandidatne liste ter ostalimi kandidati, za katere bo možno oddati tri preference. Do večinske nagrade (70 poslancev in 35 senatorjev) bo imela pravico koalicija, ki bo v obeh vejah parlamenta presegla 42 odstotkov glasov. Če nobena koalicija ne bo presegla tega praga, bodo parlamentarni mandati razdeljeni po proporcionalnem sistemu. Vse stranke v sklopu ene koalicije bodo prispevale k seštevku njenih glasov in ne le tiste, ki bodo presegle triodstotni prag. Večinska volilna okrožja bodo le na Trentinskem - Južnem Tirolskem in v Dolini Aoste.

Nov zakon ne vsebuje nobenih jamstev ali olajšav za izvolitev parlamentarcev slovenske narodnosti. To pomeni, da bo, kot v vsem povojnem času, izvolitev Slovenke ali Slovenca odvisna od izbir posameznih strank. Pač pa bo na izvolitev Slovencev gotovo vplival nov sistem določanja nosilcev kandidatnih list ter oddajanja preferenc. Kako bo to izgledalo, bo jasno po začrtanju volilnih okrožij, za kar bo poskrbela posebna strokovna komisija. Ustava določa, da mora biti senat izvoljen na deželni ravni, kar pomeni, da bo Furlanija - Julijska krajina najbrž sestavljala eno samo okrožje.