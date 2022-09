»Avstrija, pozor na fašistko!«

Na Južnem Tirolskem se stopnjujejo polemike pred nedeljskimi volitvami. Za dodatno napeto ozračje je z odprtim pismom avstrijski javnosti poskrbela Eva Klotz, znana političarka, ki se ogreva za odcepitev bocenske pokrajine od Italije in njeno priključitev Avstriji. Giorgio Meloni prikazuje kot fašistično volkuljo v ovčji koži, v pismu Klotz navaja vse »hvalospeve«, ki jih je voditeljica Bratov Italije v preteklosti namenila fašizmu in Benitu Mussoliniju.

»Kako bi se odzvali v Avstriji in Nemčiji, če bi kdo hvalil Aldolfa Hitlerja,« se sprašuje hčerka pokojnega Georga Klotza, ki je bil na Južnem Tirolskem vpleten v teroristična dejanja. Od tod svarilo avstrijski vladi, naj kot mednarodni garant južnotirolske skupnosti budno spremlja morebitno volilno zmago Melonijeve, ki je nekoč izjavila, »da kdor se čuti Avstrijec, naj se preseli v Avstrijo«.

»Gre za neodgovorne izjave, ki sejejo razdor med tukajšnjimi prebivalci in podpihujejo etnično sovraštvo«, je pobudo Eve Klotz označil Marco Galateo, bocenski koordinator stranke Giorgie Meloni. Pismo pomeni po njegovem mnenju vrnitev v svinčene čase južnotirolskega terorizma, »napisal jo je človek, ki je vedno sovražil Italijo«. Bratje Italije ne bodo odgovarjali na takšne in podobne provokacije, meni še Galateo, ki krivdo za zaostritev predvolilne kampanje pripisuje tudi Južnotirolski ljudski stranki (SVP). Njen tajnik Philipp Achammer je Melonijevi očital nespoštljiv odnos do jezikovnih manjšin.