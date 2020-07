Avstrija zaostruje nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko

Avstrija bo zaradi hitrega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom poostrila nadzor na svojih vzhodnih mejah, zlasti na mejah s Slovenijo in Madžarsko, kjer bodo namestili 1800 policistov, je danes napovedal kancler Kurz. Posebej bodo nadzorovali potnike, ki se vračajo iz balkanskih držav in bodo med drugim brez izjem pregledovali vse avtobuse.

Ker gre pri širjenju novih okužb predvsem za posledico prihodov iz tujine, je avstrijska vlada danes izdala tudi dodatna opozorila glede potovanj v tujino. Po novem odsvetuje vsa potovanja v Romunijo, Bolgarijo in Moldavijo. Že pred tednom dni je Dunaj odsvetoval tudi potovanja v šest držav Zahodnega Balkana, in sicer Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo. Ob prihodu iz držav, za katere velja opozorilo pred potovanji, je obvezna 14-dnevna karantena ali predložitev negativnega testa na covid-19.

Kurz je tudi opozoril, da gre pri morebitnem neupoštevanju karantene za resno kršitev zakona, za katero je zagrožena kazen v višini do 1450 evrov. Pozitivne na covid-19, ki kršijo karanteno, pa čakajo stroke kazni, je še opozoril.