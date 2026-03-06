Avstrijski državljan obvisel pod grebenom Laškega plaza

Gorski reševalci deželne službe Cnsas so včeraj popoldne pomagali ponesrečenemu 29-letnemu avstrijskemu jadralnemu padalcu, ki je strmoglavil malo pod grebenom 1612 metrov visokega hriba Laški plaz nad Bardom. Padalec je čudežno obvisel na zelo strmem in izpostavljenem pobočju hriba, kjer se je v zelo nevarnem položaju oprijel šopov trave in skalovja. Reševalci iz Vidma in Gumina, ki so bili obveščeni preko satelitskega sistema, so se na prizorišče podali skupaj s finančnimi policisti in si uredili bazo v Teru, na položaj je priletel tudi reševalni helikopter, s katerim so se podali nad greben hriba Laški plaz.

Od tam se je do ponesrečenca po vrvi spustil reševalec, ki je padalca zavaroval, malo zatem pa so ga prepeljali v bazni tabor, od tam pa v videmsko bolnišnico. Reševalcem pa je uspelo pobrati tudi ponesrečenčevo opremo. Istega dne so morali reševalci službe Cnsas priskočiti na pomoč tudi v dveh drugih primerih. Malo čez poldne so bili namreč obveščeni, da je enemu od članov skupine pohodnikov, 62-letnemu moškemu, zdrsnilo na stezi na težko dostopnem mestu na pobočju hriba Rossa na višini približno 1100 metrov pri kraju Frisanco na Pordenonskem, pri čemer je padel za kakih 60 metrov po pobočju. Malo zatem so pomagali 24-letnemu pakistanskemu državljanu, ki si je na stezi ob jezeru Cavazzo na Videmskem izpahnil ramo, pri čemer so ga pospremili do rešilnega vozila.