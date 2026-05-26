Avstrijski predsednik Van Der Bellen na krajših počitnicah na Primorskem

Avstrijski predsednik Alexander Van Der Bellen je s soprogo Doris in prijatelji praznični binkoštni most preživel na Primorskem, poročajo Primorske novice.

Priljubljeni in umirjeni avstrijski politik, sicer univerzitetni profesor ekonomije in nekaj časa tudi vodja Zelenih, je na predsedniškem mestu že od leta 2017.

Ob prihodu v Slovenijo so najprej obiskali Ljubljano, nastanili pa so se v Izoli. En dan so preživeli na Krasu, v Tomaju so se poklonili spominu na Srečka Kosovela, okušali pršut in vina, poglobljeno pri Jošku Renčelu, se sprehodili po Štanjelu in tamkajšnjem Ferrarijevem vrtu ter se okrepčali s kraško joto, najbolj pa so se razveselili sladkih češenj. V nedeljo so si istrska mesta in morska obrežja ogledali z ladje, včeraj pa so bili na celodnevnem izletu v notranjosti slovenske Istre. Na kratko se je v Izoli oglasila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. »S slovensko predsednico in njenim soprogom smo dobri prijatelji. Tu se počutimo kot doma. Radi imamo Slovenijo, ki ima vse, tako hribe kot morje, ki ga pri nas ni,« je povedal Van Der Bellen, ki je odnose med Avstrijo in Slovenijo ocenil za zelo prijateljske.