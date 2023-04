Avtobus podrl 80-letno žensko

V križišču med Ulico Molinari in Trgom Duca d’Aosta v Pordenonu je danes popoldne avtobus podrl žensko, staro okrog 80 let. Padla je in obležala na tleh. Na kraj sta prihiteli reševalno vozilo in zdravniški avtomobil deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Reševalci so ji nudili prvo pomoč, nato so jo z reševalnim vozilom prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo zaradi pretresa možganov in rane na roki. Njeno zdravstveno stanje je stabilno, bila je vseskozi pri zavesti, so sporočilo reševalci.