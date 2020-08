Avtobusna potnica žrtev goljufije na počivališču

Po nedavnem primeru goljufije na Fernetičih, ko so nepridipravi avtobusnemu potniku ukradli 450 evrov, je bila tokrat žrtev goljufije avtobusna potnica na počivališču Povir. Včeraj okoli 23. ure je 45-letna državljanka Romunije stopila z avtobusa in odšla v sanitarije. Pri vrnitvi so k njej pristopili trije moški. Eden jo je ogovoril in se ji predstavil kot odgovorna oseba prevoznega podjetja Atlantis. Izjavil je, da mora zaradi protokola podjetja preveriti in prešteti vsoto denarja, ki ga prenaša s sabo. Potnica je na to pristala in moškemu izročila 3000 evrov. Moški je denar preštel in ji vrnil dva bankovca po 50 evrov, nato pa skupaj z ostalima dvema zapustil kraj in odšel neznano kam. Državljanki Romunije je tako ukradel 2900 evrov. Primer policisti intenzivno preiskujejo.