Danes dopoldne (16. januarja), ob 9. uri, so ponovno odprli vhod na avtocesto A4 med Trstom in Benetkami pri kraju San Giorgio di Nogaro. Avtocestni priključek so pred slabim tednom zaprli, ker se je tovornjak zagozdil v tamkajšnjo cestninsko postajo. Gmotna škoda je bila velika. Do odprtja je prišlo predčasno, saj so ga sprva napovedali za ta konec tedna.