Malo po 17.30 sta na avtocesti A4 na odseku med San Donajem in Cessaltom v smeri Trsta trčila avtomobil in tovornjak. Voznik in potnik avtomobila sta bila poškodovana. Na kraju so reševalci službe 118, gasilci, policija in osebje družbe Autovie Venete. Odsek med San Donajem in Cessaltom so zaprli. Vozila iz smeri Benetk izločajo pri San Donaju, prav tako so zaprli tamkajšnji uvoz.

Med krajema Meolo – Roncade in San Donajem nastajajo zastoji.