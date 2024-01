V Červinjanu je danes zjutraj avtomobil podrl pešca, starega okrog 80 let. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so mu na kraju nudili najnujnejšo oskrbo. Priletel je reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.