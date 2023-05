Avtomobil podrl zid in povzročil prekinitev železniškega prometa

Gasilci in reševalci službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj okrog 10.20 posredovali pri Čedadu, kjer je na državni cesti št. 54 voznica, stara okrog 70 let, izgubila nadzor nad avtomobilom in trčila v obcestni zid ter nato pristala na strehi. Del zidu se je zrušil na bližnjo železniško progo, zaradi česar so pristojne oblasti morale začasno ustaviti tudi železniški promet med Vidmom in Čedadom.

Gasilci so zavarovali območje in so v sodelovanju z osebjem družbe Italijanskih železnic poskrbeli za ureditev železniške proge. Na kraju so bili varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče. Poškodovano voznico so reševalci prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo.