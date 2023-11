Na avtocesti A4 se je danes zjutraj med Latisano in San Giorgiom v smeri Benetk ena oseba poškodovala v prometni nesreči. Izgubila je nadzor nad avtomobilom in trčila v varnostno ograjo. Prispeli so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so jo prepeljali v bolnišnico v Latisani, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odstranili njene posledice ter policisti, ki preiskujejo njene vzroke.