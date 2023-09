Avtomobil vzvratno zapeljal z gorske ceste in pristal na boku

Gorski reševalci iz Možca so včeraj skupno z reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, reševalci finančne policije in gasilci posredovali na gorski cesti med planšarijama Glazzat (spodnjo in zgornjo) pri Tablji, kjer se je avtomobil med vzvratno vožnjo na ostrem ovinku prevrnil na bok tik nad grapo. Vozniki in dva potnika - gre za družino iz Gorice - so bili poškodovani. Reševalci so 62-letno žensko s helikopterjem prepeljali v pordenonsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela več poškodb in da se je ranila v roko. Reševalci so 66-letnega moškega in 26-letnega mladeniča, ki sta bila lažje poškodovana, z reševalnim vozilom prepeljali v tolmeško bolnišnico. Gorski reševalci so bili v pomoč pri oskrbi poškodovanih na težje dostopnem območju in pri prenosu z nosilom do reševalnega vozila. Gasilci so odstranili avtomobil.