FJK bo lahko sama krepila italijansko-nemški pouk

V deželni vladi Furlanije - Julijske krajine so odločitev italijanske vlade, ki je na zadnji seji določila tudi, da dežela FJK lahko z lastnim denarjem prispeva k povečanju števila šolskega oz. učnega osebja nemškega maternega jezika, s čimer se lahko okrepi vzgojno-izobraževalna ponudba in podpre dvojezični italijansko-nemški pouk, označili za »pravi preobrat za šolski sistem v FJK«. Odločitev je bila sprejeta z uredbo z zakonsko močjo, ki med drugim predvideva 30-odstotni prag prisotnosti tujih učencev v šolskih razredih.

Po besedah predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige in odbornice za izobraževanje Alessie Rosolen so s tem korakom v Rimu uradno priznali posebnost šolskega sistema v FJK ter omogočili, da se je model ureditve, ki so ga razvijali več kot 15 let, polnopravno vključil v državni okvir. Gre za temeljni korak v postopku, ki se je pred leti začel znotraj t. i. paritetne komisije za odnose med državo in deželo s ciljem, da bi nudili konkretne odgovore na potrebe krajevnega šolstva. To zdaj prinaša večjo avtonomijo, krepitev kadra ter utrditev osrednje vloge dvojezičnih italijansko-nemških šol, menita Fedriga in Rosolen, ki poudarjata, da je FJK edina dežela, kateri je bila priznana tovrstna organizacijska avtonomija.

Za jezikovne otoke in Trbiško

Deželna vlada FJK je eksperimentalno uvedbo dvojezičnega italijansko-nemškega pouka predstavila januarja letos ter jo prikazala kot strateško vzgojno-izobraževalno investicijo za gorata in obmejna območja, kjer bi otroci v teku osmih let bili deležni takega pouka od vrtca do prvostopenjske oz. nižje srednje šole. Ob tisti priložnosti so poudarili, da gre tudi za promocijo nemško govorečih skupnosti, ki živijo na območjih Sappade-Plodna, Saurisa-Zahreja, Timaua-Tischlbonga, Tablje in Kanalske doline. Avgusta pa je deželna vlada temu projektu namenila 80.000 evrov v okviru t. i. »šolskega paketa« za krepitev vzgojno-izobraževalne ponudbe v šolskem letu 2026⁄2027.

Zdaj bo na podlagi zelene luči italijanske vlade dežela FJK lahko z lastnim denarjem poskrbela za povečanje števila šolskega osebja v primerjavi s tistim, ki je dovoljeno na podlagi državnih parametrov. Denar bo na voljo Deželnemu šolskemu uradu za sklepanje pogodb za določen čas z učitelji nemškega maternega jezika oz. izvedenci v poučevanju nemškega jezika. Na tak način zaposleni kadri bodo lahko polnopravni člani razrednih svetov in bodo imeli pristojnosti, ki pripadajo učnemu osebju.Fedriga in Rosolen sta prepričana, da bo to omogočilo promocijo jezikovnih, ozemeljskih in kulturnih kompetenc manjšin, ki predstavljajo temelj avtonomije FJK, in konkretno krepila dvojezični pouk.