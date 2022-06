Avtomobili na bencin in dizel le še do leta 2035

Na mizi Evropskega parlamenta je bilo včeraj prvih osem predlogov za udejanjanje svežnja podnebnih ukrepov Pripravljeni na 55, s katerim je bil julija lani dopolnjen evropski zeleni dogovor. Med njimi je bila tudi prepoved na novo registriranih avtomobilov z motorjem na notranje izgorevanje po letu 2035, ki je takoj po objavi v javnosti dvignila veliko prahu. V pozitivni izid popoldanskega glasovanja je marsikdo dvomil, saj se je dopoldne zataknilo pri obravnavi reforme sistema trgovanja z izpusti, ki so jo evropski poslanci zavrnili. S 339 glasovi za in 249 glasovi proti pa je bil predlog, ki zadeva avtomobilsko industrijo vendarle podprt. Čez 13 let novih avtomobilov na bencinski in dizelski pogon v Evropski uniji ne bo več najti, razen če ne bo v času pogajanja z državami članicami prišlo do sprememb sprejetega besedila.

Poročevalec Jan Huitema iz vrst liberalne skupine Renew je dejal, da je revizija standardov za izpuste ogljikovega dioksida ključni element za doseganje podnebnih ciljev. »S temi standardi ustvarjamo jasne zahteve za avtomobilsko industrijo ter spodbujamo inovacije in naložbe za proizvajalce. Poleg tega bosta nakup in vožnja brezemisijskih avtomobilov za potrošnike cenejša. Veseli me, da je Evropski parlament podprl ambiciozno revizijo ciljev za leto 2030, ki so ključnega pomena za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050,« je dodal.