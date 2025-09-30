Avtonomisti iz Aoste presenetili

Če je bila zmaga oz. potrditev Francesca Acquarolija za predsednika Mark pričakovana, kar med drugim potrjuje priljubljenost njegovih Bratov Italije, ki jim načeluje premierka Giorgia Meloni, je za največje presenečenje prve etape deželne volilne jeseni poskrbela avtonomistična stranka Union Valdôtaine (UV). Potem ko je na prejšnji volilni preizkušnji zasedla drugo mesto s 15,8 odstotka glasov, je tokrat Union Valdôtaine pobrala kar 31,97 % glasov in sama premagala desnosredinsko koalicijo (Naprej Italija - La Renaissance, Bratje Italije, Liga), ki je prejela 29,42 % glasov.

Union Valdôtaine bo imel ključno besedo v pogovorih za imenovanje predsednika dežele, ki ga bo zaradi posebnega volilnega sistema izbralo 35 včeraj izvoljenih svetnikov. Že po prejšnjih volitvah je stranki Union Valdôtaine uspelo doseči politični dogovor in sestaviti »napredno-avtonomistično« večinsko koalicijo, ki je prekrižala načrte tedaj prvouvrščeni Ligi.

Nizka volilna udeležba

Izstopa sicer nizka volilna udeležba v obeh deželah. V Markah je glasovalo 50,01 % volilnih upravičencev oz. skoraj 10 % manj kot leta 2020, v Dolini Aoste pa je bila udeležba 62,98-odstotna, kar je približno 7 % manj kot pred petimi leti, ko so sicer volili dva dni, tokrat pa so bila volišča odprta le v nedeljo.