»Bazovica se je zgodila pozno, a ne prepozno«

Italijanska javnost še ni docela obračunala s fašizmom in s početjem italijanske vojske med drugo svetovno vojno v nekdanji Jugoslaviji ter v drugih okupiranih državah, meni zgodovinar Filippo Focardi. V knjigi Nel Cantiere della memoria (V delavnici spomina), ki je izšla pri založbi Viella, obravnava stare in nove teme italijanskega zgodovinopisja, odnose med Italijo in Slovenijo, vse do julijskih korakov predsednikov Italije in Slovenije v tržaškem Narodnem domu in v Bazovici.

Focardi, ki poučuje sodobno zgodovino na univerzi v Padovi, ocenjuje, da se je letošnja Bazovica zgodila pozno, a ne prepozno. V intervjuju za Primorski dnevnik pozdravlja julijsko potezo predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja, ki jo desnica, zlasti v Trstu, potvarja oz. tolmači po svoje, češ da je Slovenija 13. julija priznala krivdo za fojbe. Focardi, sodelavec državnega inštituta za odporniško gibanje Ferruccio Parri, tudi utemeljuje zakaj Italija po koncu druge svetovne vojne, za razliko od Nemčije, ni imela svojega Nürnberškega procesa; da Italijani še danes nimajo razčiščenega odnosa do fašistične preteklosti pa je po njegovi oceni kriva predvsem politika, odgovornosti za to pa nosi tudi šola.