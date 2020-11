Bazovica zasluži spomenik nacionalnega interesa

»Spomenik ustreljenim slovenskim antifašistom v Bazovici bi morala italijanska država razglasiti za spomenik nacionalnega interesa, a to lahko podpiše samo predsednik republike. Spomenik pri fojbi je že dobil ta status, naš še ne,« pravi tržaški zgodovinar Milan Pahor v intervjuju v Sobotni prilogi Dela. Pahor, ki je predsednik Odbora za proslavo bazoviških junakov, je prepričan, da je predsednik Sergio Mattarella 13. julija naredil korak v pravo smer in da kakšen drugi italijanski predsednik tega ni bi naredil, Borut Pahor pa je bil prvi slovenski predsednik, ki je bil v Bazovici.

Beseda fašizem po Pahorjevi oceni predstavlja še problem za vrsto ljudi tako v Italiji kot v Sloveniji, tudi Mattarella te besede ni izgovoril ob 100-letnici požiga Narodnega doma. Italija za razliko od Nemčije namreč še danes ni razčistila svojega odnosa do fašizma. Pahor priznava, da je 13. julij med Slovenci v Italiji sprožil veliko dvomov in vprašanj, a večina naših ljudi je to razumela, je prepričan.

Z razglasitvijo spomenika nacionalnega pomena v Bazovici bi posredno dosegli, da bazoviških junakov ne bi več obravnavali kot teroriste, saj vse, kar so naredili, ni bilo uperjeno proti italijanski državi, ampak je bilo pravzaprav v njenem interesu in v interesu demokracije. Pahor napoveduje, da to je pot, ki jo bodo poskušali ubrati. Slovenija na Rim lahko pritisne zgolj politično, kot je bilo to v primeru Narodnega doma, vse ostalo mora opraviti italijanska država.

