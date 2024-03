Belica odslej na seznamu Slow Food

Dolina Furlanija - Julijska krajina je odslej bogatejša za dve novi postojanki združenja proizvajalcev kakovostne regionalne hrane Slow Food. Seznamu vsestransko dobrih pridelkov sta se pridružila benečanska buča malon in tržaška oljka belica.

Referent dolinsko-miljske postojanke je Stelio Smotlak. V novinarskem sporočilu o sprejetju belice v panteon kmetijskih dobrot je pohvalil olivno olje, ki se ga pridobiva iz belice. »To olje rad opišem kot pirotehnično. Okus je obenem pekoč in grenek. Je olje z močnim okusom, ki ti segreje srce,« je dejal Smotlak. Drevesa belice so se imenitno privadila na tukajšnje vremenske in podnebne razmere. Oljke se je prilagodila na zime, ki so znatno hladnejše kot drugje, kjer rasejo te rastline. V tem postopku adaptacije je drevo razvilo polifenole, ki ga ščitijo in krepijo. Olju pa dajejo značilen okus.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.