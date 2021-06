Bella ciao himna? Desnica je proti

Bella ciao naj postane uradna himna praznika osvoboditve 25. aprila. To je namen zakonskega predloga, ki ga je vložil poslanec Demokratske stranke Mario Fragomelli, podpisali pa so ga parlamentarci iz vrst strank Italija živa, Svobodni in enakopravni (LEU) in Gibanja 5 zvezd. Fragomelli meni, da Bella ciao sodi v dediščino italijanske republike, zato jo je treba uzakoniti. Proti njegovi zamisli se je že opredelila desna stranka Bratje Italije. Njen predstavnik Ignazio La Russa je prepričan, da je bila Bella ciao himna komunističnih partizanov in navaja pričevanje novinarja Giorgia Bocce, ki je nekoč dejal, da zanjo med partizani ni nikoli slišal. Ko je bil obrambni minister je La Russa ob neki priložnosti, ko je slišal Bella ciao, dejal, da bi morali zapeti tudi fašistično himno Giovinezza.

Današnja Repubblica navaja, da je Bella ciao le v Italiji predmet razdvajanj in polemik, drugod po svetu pa povezuje ljudi, ki verjamejo v antifašizem in v socialno pravičnost. To slovito pesem so peli in še danes pojejo svetovno znani pevke in pevci, kot so Goran Bregovič, Yves Montand ter celo ameriški režiser Woody Allen. Gianni Morandi jo je pred leti zapel na festivalu v Sanremu, leta 1976 so s prepevanjem Bella ciao zaključili državni kongres Krščanske demokracije, ki je za novega tajnika izvolil Benigna Zaccagninija.